هيتسفيلد ينصح لوف بشأن ضم نوير

بواسطة المسار العربي / القسم الرياضي

طالب أوتمار هيتسفيلد، المدير الفني السابق لبايرن ميونخ، يواخيم لوف، مدرب المنتخب الألماني، بضرورة التفكير بشكل جيد قبل ضم مانويل نوير، حارس البافاري لقائمة الماكينات في نهائيات مونديال روسيا. ولم يشارك نوير في أي مباراة مع الفريق البافاري منذ سبتمبر الماضي، حيث عانى من إصابة في القدم أعاقته عن المشاركة، ولكن من المتوقع مشاركته في الجولة الأخيرة بالبوندسليغا. وقال هيتسفيلد، خلال تصريحات نقلتها شبكة "تي زد" الألمانية: "تواجد نوير مع ألمانيا في المونديال هي مسألة ضمير، ويجب على لوف أن يفكر مرتين فيما يفعله".وأضاف: "مانويل نوير هو أفضل حارس مرمى في العالم، لكنه لم يشارك في أي مباراة.. يجب عليه أن يلعب مباراة واحدة أو أخرى قبل أن يتمكن من المشاركة في كأس العالم". وتابع: "يجب أن يحصل لوف على إجابة صادقة من اللاعب، وأن يحكم نوير على نفسه فيما إذا كان بمقدوره مساعدة الفريق، والقرار متروك له، وعليه أن يكون مقتنعا تماما بأنه قادر على فعل ذلك".