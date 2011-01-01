صلاح مرشح لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

بواسطة المسار العربي / القسم الرياضي

أعلنت رابطة أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، عن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي. وضمت القائمة 6 أسماء هم: محمد صلاح (ليفربول)، كيفن دي بروين (مانشستر سيتي)، دافيد دي خيا (مانشستر يونايتد)، هاري كين (توتنهام هوتسبير)، رحيم سترلينج (مانشستر سيتي)، جيمس تاركوفسكي (بيرنلي). وبذلك سينافس محمد صلاح على جائزة جديدة هذا الموسم، بعد أن فاز المصري بجائزة لاعب العام في إنجلترا المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين ، بالإضافة الى جائزة رابطة كتاب كرة القدم في إنجلترا.