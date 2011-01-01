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يايا توريه على رادار 3 أندية إنجليزية
54 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي / القسم الرياضي

أكدت تقارير صحفية إنجليزية أن الإيفواري يايا توريه، لاعب خط وسط مانشستر سيتي، يميل للبقاء بالدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل، بعد تأكد رحيله عن الفريق السماوي، خاصة مع دخوله دائرة اهتمامات 3 أندية في "البريميير ليغ" للحصول على خدماته، في الميركاتو الصيفي المقبل. وكان الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني للسيتي، أعلن في مؤتمر صحفي ، انتهاء مسيرة توريه مع الفريق، والتي امتدت لـ8 سنوات، حقق خلالها العديد من الألقاب المحلية، لكنه فشل في حجز مقعد أساسي هذا الموسم. وقالت صحيفة "صن" الإنجليزية إن توريه (34 عاما) دخل دائرة اهتمامات أندية إيفرتون وبيرنلي وهدرسفيلد تاون، فور إعلان غوارديولا الاستغناء عن خدماته بنهاية الموسم.

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