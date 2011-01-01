إدارة إنتر ميلان تستقر على التمديد لسباليتي

بواسطة المسار العربي / القسم الرياضي

استقر مجلس إدارة إنتر ميلان على تمديد عقد الإيطالي لوتشيانو سباليتي، المدير الفني للفريق، لموسمين إضافيين بغض النظر عن تأهل "النيراتزوري" إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل من عدمه. وقالت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت الإيطالية" إن إدارة الإنتر تشعر بحالة كبيرة من الرضا إزاء ما قدمه سباليتي في موسمه الأول مع الفريق، الذي استعاد جزءا بسيطا من بريقه، وعاد للمنافسة من جديد على المربع الذهبي. وبحسب الصحيفة، فإن سباليتي الذي يرتبط بعقد مع النادي يمتد حتى نهاية الموسم المقبل سيوقع على عقود جديدة لموسمين إضافيين، لينتهي التعاقد الجديد بين الطرفين في جوان 2021. ويحتل الانتر المركز الخامس برصيد 66 نقطة وبفارق 4 نقاط عن لازيو وروما (الثالث والرابع على الترتيب)، قبل 3 جولات فقط من نهاية المسابقة.