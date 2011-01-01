سواريز يرحب بانضمام جريزمان إلى البارصا
55 دقيقة مضت
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رحب الأورغوياني لويس سواريز، مهاجم برشلونة، بانضمام الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد، لصفوف الفريق الكتالوني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وقال سواريز في تصريحات لإذاعة "رينكون" الأوروغويانية: "سيكون أمر رائع أن يضم برشلونة لاعبين ذو قيمة كبيرة مثل جريزمان". وأضاف: "هو يقود أتلتيكو مدريد في الهجوم بشكل أساسي، وسيكون مرحبا به في برشلونة".وأتم :"جريزمان لن يأخذ مكان أي لاعب، وسيحصل على فرصة الفوز ببطولات مع أفضل فريق في العالم".
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