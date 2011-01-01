الرئيس الجنوب افريقي ييستقبل وزير الخارجية الصحراوي
2 دقيقة مضت
بواسطة
استقبل رئيس جنوب افريقيا السيد سيريل رامافوسا السيد محمد سالم ولد السالك وزير الشؤون الخارجية الصحراوي ، هذا الأخير الذي سلم الرئيس سيريل رامافوسا رسالة من نظيره الصحراوي السيد ابراهيم غالي. وخلال اللقاء اكد الرئيس الجنوب افريقي دعم بلاده التقليدي و الثابت للجمهورية الصحراوية في كفاحها المشروع من اجل السيادة و وحدتها الترابية. . و قد حضر اللقاء الى جانب وزير الخارجية الصحراوي السيد البشير الصغير سفير بلادنا في جنوب افريقيا
عدد القراءات: 1