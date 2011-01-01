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اعلن الترشح للانتخابات الرئاسية 2019

علي زغدود " ينتخب رئيسا لحزب التجمع الجزائري
28 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي /ل.ش

انتخب أول أمس الدكتور "علي زغدود " بالإجماع رئيسا لحزب التجمع الجزائري وكذلك أعضاء المجلس الوطني . وطلب المؤتمرون المجتمعون من السيد علي زغدود الترشح للانتخابات الرئاسية 2019 كما جاء في البيان الختامي لمؤتمر التجمع الجزائري . وعقد حزب التجمع الجزائري أول أمس مؤتمره العادي السادس تحت شعار "الديمقراطية التزام مسؤولية وتجديد " بقاعة المركز الثقافي الوطني للمجاهد بمشاركة حوالي 410 مشارك عن 35 ولاية من ولايات الوطن . وافتتحت أشغال المؤتمر السادس بالنشيد الوطني وشكل الأعضاء الحاضرين مكتب المؤتمر. وقدم رئيس الحزب تقريره النهائي للمؤتمر السادس تعرض فيه لمسيرة الحزب خلال المرحلة الماضية واستعرض الأعمال التي قام بها الحزب المناضلين والمناضلات خلال المرحلة السابقة خاصة في ميدان تنشيط الحياة السياسية في بلادنا وأشاد بالجهود النبيلة التي بذلها الحزب . واختتمت أشغال هذا المؤتمر بمناقشة جدول الأعمال والمصادقة على القانون الأساسي والنظام الداخلي وكذلك برنامج الحزب.

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