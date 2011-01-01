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محرز :" سأحدد مستقبلي في نهاية الموسم "
29 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

ألمح النجم الجزائري، رياض محرز، إلى أنه لا يزال يفكر في عدم الاستمرار مع ناديه الحالي، ليستر سيتي الإنجليزي، الموسم المقبل. وكان محرز، على وشك الانضمام لبطل البريمييرليغ، مانشستر سيتي، في الميركاتو الشتوي الماضي، إلا أن تعنت إدارة ليستر، منع إتمام الصفقة. وعن ذلك، قال محرز، في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس :"ما حدث قد حدث، كان ذلك في جانفي الماضي، لقد نسيت هذا الأمر، لا أريد أن أشغل نفسي بالكثير من الأشياء".وأضاف: "مرتبط بعقد مع ليستر سيتي، لذلك حتى هذه اللحظة، أنا هنا". وتابع: "في ذلك الوقت، قدمت بالفعل طلبا للرحيل، لأنني تلقيت عرضًا من مانشستر سيتي، وكنت أرغب في المغادرة، ولكن في النهاية بقيت مع ليستر" . واختتم :"لا أريد الحديث الآن عن مستقبلي، وسواء ما إذا كنت سأرحل أم سأبقى، أريد فقط خوض المباريات الأخيرة هذا الموسم، ثم سنرى بعد ذلك ما يمكن أن يحدث لي".

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