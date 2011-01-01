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الجولة الأولى من دور المجموعات من رابطة أبطال إفريقيا

تي بي مازيمبي - وفاق سطيف يوم غد بالكونغو على الساعة 15:00 "النسر الأسود" يتحدى" الغربان "
38 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

يعود أمسية اليوم فريق وفاق سطيف إلى واجهة التمثيل القاري عندما ينزل ضيفا على العملاق تي بي مازيمبي برسم الجولة الأولى من دور المجموعات من رابطة أبطال إفريقيا . تحدو نسور الهضاب رغبة كبيرة للعودة بأفضل نتيجة ايجابية أمام "الغربان السود " رغم أن مهمتهم لن تكون سهلة أمام منافس قوي يصعب التفاوض معه بملعبه فضلا على دخولهم اللقاء محرومين من خدمات ابرز لاعبيهم بسبب الإصابات على غرار عبد القادر بدران و محمد زيتى ومراد بن عياد وكذلك مليود ربيعى . وتحوم الشكوك حول مشاركة لاعب الوسط أيت واعمر التي أظهرت الفحوصات إصابته في عضلات البطن ولم تتأكد مشاركتة مع الفريق . الجدير بالذكر أن إدارة الوفاق أسندت قيادة الفريق للمدرب المساعد مليك زرقان لقيادة الفريق بدلا من عبد الحق بن شيخة الذى استقال عقب الخسارة أمام بارادو . وعينت الكاف الملغاشي حمادة نامبياندرازا لإدارة هذه المباراة التي تنطلق على الساعة الثالثة بالتوقيت الجزائري.

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