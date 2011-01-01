الجولة الأولى من دور المجموعات من رابطة أبطال إفريقيا
تي بي مازيمبي - وفاق سطيف يوم غد بالكونغو على الساعة 15:00 "النسر الأسود" يتحدى" الغربان "
يعود أمسية اليوم فريق وفاق سطيف إلى واجهة التمثيل القاري عندما ينزل ضيفا على العملاق تي بي مازيمبي برسم الجولة الأولى من دور المجموعات من رابطة أبطال إفريقيا . تحدو نسور الهضاب رغبة كبيرة للعودة بأفضل نتيجة ايجابية أمام "الغربان السود " رغم أن مهمتهم لن تكون سهلة أمام منافس قوي يصعب التفاوض معه بملعبه فضلا على دخولهم اللقاء محرومين من خدمات ابرز لاعبيهم بسبب الإصابات على غرار عبد القادر بدران و محمد زيتى ومراد بن عياد وكذلك مليود ربيعى . وتحوم الشكوك حول مشاركة لاعب الوسط أيت واعمر التي أظهرت الفحوصات إصابته في عضلات البطن ولم تتأكد مشاركتة مع الفريق . الجدير بالذكر أن إدارة الوفاق أسندت قيادة الفريق للمدرب المساعد مليك زرقان لقيادة الفريق بدلا من عبد الحق بن شيخة الذى استقال عقب الخسارة أمام بارادو . وعينت الكاف الملغاشي حمادة نامبياندرازا لإدارة هذه المباراة التي تنطلق على الساعة الثالثة بالتوقيت الجزائري.