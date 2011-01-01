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سيتم تكوين لجنة خاصة لإعداد ملف الترشيح قبل إرساله إلى الكاف

الجزائر تتقدم بطلب لتنظيم كأس إفريقيا للمحليين عام 2022
43 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

ستتقدم الجزائر بطلب لتنظيم بطولة إفريقيا للأمم-2022 المخصصة للاعبين المحليين الناشطين في إفريقيا حسبما أعلنت عنه الاتحادية الجزائرية لكرة القدم . وحسب نفس المصدر، فإن وزارة الشباب والرياضة ردت بالقبول على طلب الفاف لاحتضان هذا الحدث الكروي الإفريقي الكبير المخصص للاعبين المحليين. و سيتم تكوين لجنة خاصة لإعداد ملف الترشيح قبل إرساله إلى الكاف . وانطلقت هذه المنافسة القارية المنظمة كل عامين بالتداول مع كأس إفريقيا للأمم، سنة 2009 حيث جرت طبعتها الأولى بكوت ديفوار و التي فازت بها الكونغو الديمقراطية على حساب غانا. وجرت النسخة الأخيرة "للشان" من 13 جانفي إلى 4 فيفري 2018 بالمغرب و الذي عاد لقبها للمغرب أمام نيجيريا، وهي المرة الأولى التي يفوز بها منتخب البلد المنظم. وستجري النسخة القادمة لمنافسة اللاعبين المحليين بإثيوبيا عام 2020. وكانت الجزائر قد غابت عن الدورات الثلاث الأخيرة لهذه المنافسة التي جرت على التوالي بجنوب إفريقيا (2014) و رواندا (2016) و المغرب (2018). في المقابل كانت حاضرة في دورة-2011 بالسودان حيث احتلت المركز الرابع.

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