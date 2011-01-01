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فيما تم تخصيص مليارين و400 مليون سنتيم لقفة رمضان ببلدية باتنة

اكثر من 7000 عائلة تنتظر قفة رمضان بباتنة
ساعة واحدة مضت
 
بواسطة المسار العربي /بلال عبيد

كشف أمس، رئيس المجلس الشعبي البلدي نورالدين ملاخسو بأن بلدية باتنة قد خصصت غلاف مالي لقفة رمضان سنة 2018 بلغت قيمته الإجمالية 2.4مليارسنتيم تم تدعيمها بمواد غذائية متنوعة تماشيا مع احتياجات المواطن وشهر الصيام، حيث سيتم حسب ذات المسؤول توزيعها على 7000 عائلة محتاجة . فيما أوضح أن برنامج توزيع القفة سيكون عبر 03 مراكز هي حي النصر ، حي بوعقال وحي بارك افوراج منوها في ذات السياق أن عملية التوزيع لهذه السنة ستكون في أجواء تنظيمية محكمة نظرا للتحضير الجيد الذي سبق العملية خصوصا بعد أن تم إحصاء المستفدين منها على مستوى مصلحة الشؤون الاجتماعية والثقافية ،على أن تنتهي عملية التوزيع قبل أول يوم من دخول شهر رمضان حتى يتسنى للعائلات المحتاجة استقبال هذا الشهر بأريحية تامة.

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