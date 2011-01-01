وفاة 35 شخصا في حوادث المرور خلال أسبوع

بواسطة المسار العربي /أ.م

لقي 35 شخصا حتفهم وأصيب 1154 آخرون بجروح على اثر949 حادث مروري سجل بمختلف مناطق الوطن ما بين 22 الى 28 أبريل أي في ظرف أسبوع --كما جاء في حصيلة من مصالح الحماية المدنية. وأكد ذات المصدر أن أثقل حصــيلة سجلت في ولايــة البويرة بوفاة 05 أشخاص وجرح 21 آخرين تم إسعافهم و تحويلهــم إلى المراكز الإستشفـائية على إثـر 21 حوادث مرور. كما قامت وحدات الحماية المدنية بـ 886 تدخل سمح بإخـــماد 557 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مــختلفـة. وفيما يخص العمليات المختلفة فقامت وحدات الحماية المدنية بـ 6020 تدخـل فـي نفس الفترة لتغطية 5234 عملية إسعاف و إنقاذ الأشخاص في خطر .