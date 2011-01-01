عدل بصدد انجاز 450 الف سكن موزع على 48 ولاية

بواسطة المسار العربي /ل.ش

يقدر البرنامج الوطني للصيغة السكنية “عدل” الذي تشرف الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، على انجازه بحوالي 450 ألف سكن موزع على 48 ولاية.

و تأخذ ولاية الجزائر نصيب الأسد من هذه الصيغة بحصة قدرها 170350 وحدة سكنية، بنما تحل ولاية إيليزي المرتبة الأخيرة بـ 15 وحدة سكنية فقط، وفيما يلي عدد الحصص الموزعة حسب كل ولاية :

ولاية أدرار : 430 وحدة.

– ولاية الشلف : 8200 وحدة.

– ولاية الأغواط : 2000 وحدة.

– ولاية أم البواقي : 2700 وحدة.

– ولاية باتنة : 10000 وحدة.

– ولاية بجاية : 9900 وحدة.

– ولاية بسكرة : 2200 وحدة.

– ولاية بشار : 1500 وحدة.

– ولاية البليدة : 18550 وحدة.

– ولاية البويرة : 8200 وحدة.

– ولاية تمنراست : 200 وحدة.

– ولاية تبسة : 4600 وحدة.

– ولاية تلمسان : 8471 وحدة.

– ولاية تيارت : 6100 وحدة.

– ولاية تيزي وزو : 12700 وحدة.

– ولاية الجزائر : 170350 وحدة.

– ولاية الجلفة : 3750 وحدة.

– ولاية جيجل : 5800 وحدة.

– ولاية سطيف : 15000 وحدة.

– ولاية سعيدة : 2606 وحدة.

– ولاية سكيكدة : 10700 وحدة.

– ولاية سيدي بلعباس : 6900 وحدة.

– ولاية عنابة : 12900 وحدة.

– ولاية قالمة : 7800 وحدة.

– ولاية قسنطينة : 16160 وحدة.

– ولاية مستغانم : 5700 وحدة.

– ولاية المسيلة : 2900 وحدة.

– ولاية معسكر : 4800 وحدة.

– ولاية ورقلة : 3300 وحدة.

– ولاية وهران : 32000 وحدة.

– ولاية البيض : 800 وحدة.

– ولاية اليزي : 15 وحدة.

– ولاية برج بوعريريج : 4100 وحدة.

– ولاية بومرداس : 10400 وحدة.

– ولاية الطارف : 2300 وحدة.

– ولاية تندوف : 24 وحدة.

– ولاية تسمسيلت : 2500 وحدة.

– ولاية الوادي : 1200 وحدة.

– ولاية خنشلة : 2000 وحدة.

– ولاية سوق أهراس : 4000 وحدة.

– ولاية تيبازة : 8233 وحدة.

– ولاية ميلة : 4800 وحدة.

– ولاية عين الدفلى : 6050 وحدة.

– ولاية النعامة : 298 وحدة.

– ولاية عين تموشنت : 2600 وحدة.

– ولاية غرداية : 1000 وحدة.

– ولاية غليزان : 3900 وحدة.