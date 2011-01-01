وزارة التربية تحدد موعد مسابقة توظيف أساتذة الابتدائي والرتب الإدارية

بواسطة المسار العربي /ل.ش

تفتح وزارة التربية الوطنية مسابقة توظيف أساتذة التعليم والرتب الإدارية يوم 12 جوان المقبل، بحسب ما أعلنت عنه الوزيرة نورية بن غبريط عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك ،امس وكانت بن غبريط قد أعلنت في وقت سابق أن التسجيلات لهذه المسابقة ستكون عن بعد على الموقع الالكترونيhttp://concours.onec.dz. ونشرت وزيرة التربية الوطنية على صفحتيها على مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك وتويتر كل تفاصيل المسابقة من الشهادات والتخصصات وتوزيع المناصب ، محيلة إلى الموقع الالكترونيhttp://www.education.gov.dz. وأوضح مدير الديوان بوزارة التربية الوطنية عبد الوهاب قليل في تصريح للاذاعة الوطنية أن الأمر يتعلق بتاريخ إجراء الامتحانات الكتابية للتوظيف الخارجي للالتحاق بوظيفة أستاذ التعليم الابتدائي وبعض الرتب الادارية ليوم 12 جوان 2018.