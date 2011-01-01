بوتفليقة:على الإعلام المساهمة في مواجهة مختلف التحديات

بواسطة المسار العربي / أ.م

أكد رئيس الجمهورية أن الجزائر "تعول على إعلامها و هي تواجه شتى التحديات في الداخل, و أخرى تهددها من الخارج على غرار الكثير من دول العالم اليوم".

و ذكر الرئيس, في هذا الإطار, دور الإعلام في "نقل صورة الجزائر الحقيقية خارج حدودنا", موضحا أن تمسك الجزائر ب"حريتها و استقلال قرارها" يعرضها ل"حملات التشويه, بل و حتى لمحاولات زعزعة استقرارها بإثارة الفتن واختلاق أزمات و مشاكل بحيث لا نرى الخروج منها إلا في الاحتماء بها".

و أوضح أن "عالم اليوم المولع كباره بالهيمنة لا يتقبل بسهولة الدول و الشعوب المتمسكة بحريتها و استقلال قرارها".

و واصل رئيس الجمهورية قائلا ان الجزائر, التي "تتميز بهذه الاستقلالية في القرار و الخيار, عانت ويلات التشويه, كما استهدفت بمحاولة زعزعة أركانها و الأمر بات اليوم أخطر مع تطور الإعلام الالكتروني الذي لا يعرف الحدود و الذي يصل مباشرة إلى جميع الأفراد".

و أكد الرئيس بوتفليقة أنه "من الطبيعي أن نختلف, في الداخل, في الآراء و الاتجاهات و تلكم هي القاعدة الأساس للديمقراطية التعددية, غير أننا ملزمون جميعا بالوحدة و جمع الكلمة عندما يتعلق الأمر بالجزائر".

كما ناشد رئيس الجمهورية الإعلام الوطني بالمساهمة في "تحويل الذهنيات في مجتمعنا و في الإصلاح الجوهري لمغالبة تحديات اليوم على جميع الصعد".

و بعد التذكير ب "الثبوت على مبادئنا الوطنية من العدالة الاجتماعية" و "الحرص على التوازن الجهوي في التنمية و التشبث بكل مكونات هويتنا الوطنية", شدد رئيس الجمهورية على أنه يجب "على مجتمعنا التقدم أكثر فأكثر في تقديس العمل و في الحرص على النجاعة الاقتصادية و في إعادة الاعتبار للحس المدني و كذا في التمسك بقيم الاعتدال و الوسطية".

و أكد رئيس الجمهورية أن ترسيخ كل هذه الغايات يتم بفضائل "الشرح و النقاش و تقديم الدلائل و الحجج", وهو أمر, يقول الرئيس, يقتضي "دورا أكثر فعالية من طرف الإعلام المكتوب و المرئي و المسموع و الالكتروني.