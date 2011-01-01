كلود مونجان أسفاري تواصل إضرابها المفتوح عن الطعام وسط إهتمام وتضامن من شخصيات وازنة من المجتمع الفرنسي

بواسطة المسار العربي / ق.د

لا تزال المواطنة الفرنسية والناشطة في مجال حقوق الإنسان، السيدة كلود مونجان أسفاري تواصلها إضرابها الغير محدود عن الطعام، في يومه الرابع عشر، وسط إهتمام إعلامي كبير، وتزايد التضامن الشعبي مع قضيتها العادلة من قبل عدد كبير من الشخصيات وازنة داخل الجتمع الفرنسي وخارجه، كان أخرها وليس الأخير الممثل والمخرج الفرنسي بيار ريتشارد.

وصرح المنتج والمخرج السينمائي ريتشارد، خلال زيارته التضامنية إلى السيدة كلود مونجان بمقر بلدية إيفري سور سين، عن مساندته لخطوة الإضراب المفتوح عن الطعام، من أجل إستعادة حق يعتبر حق أساسي لكل السجناء سواء السياسيين أو سجناء الحق العام، مضيفا أن هذا الحق لا يخص فقط فئة معينة من الأشخاص عن أخرى، أو بلد عن أخر، بل هو حق لكل إنسان في أي بلد في العالم كان.

من جهتها السيدة كلود مونجان، صرحت أن تداعيات الإضراب عن الطعام للأسبوع الثاني، بدأت تظهر على صحتها، بعد فقدان أربع كيلوغرمات من وزنها، وإنخفاض في كل من درجة حرارة الجسم ومعدل نبضات القلب، لكنها أكدت في ذات السياق أنها مستمرة في معركة الأمعاء الفارغة، إلى أن تتوصل بقرار رفع الحظر المفروض عليها من دخول التراب المغربي، قصد زيارة زوجها المعتقل السياسي الصحراوي النعمة أسفاري.

وكان يرافق الفنان الفرنسي بيار ريشارد، خلال هذه الزيارة كل من نائب عمدة بلدية إيفري سور السين السيد مهدي بلعباس إلى جانب الكاتب الأمريكي جان لامور، مخرج الفليم الوثائقي حول الصحراء الغربية “بناء النسيان” الحائز على جائزة أفضل فيلم وثائقي في مهرجان افلام حقوق الإنسان بنابولي الإيطالي سنة 2008.