القضية الصحراوية حاضرة في استعراضات طبقة العمال النجيريين

بواسطة المسار العربي / ق.د

حرصت الحركة النيجيرية من اجل تحرير الصحراء الغربية على حضور القضية الوطنية في الاستعراضات الشعبية من قبل الطبقة العاملة النيجيرية التي شهدتها أبوجا عاصمة نيجيريا الفاتح من ماي وذلك من خلال مشاركة اعضاء من الحركة حاملين الاعلام الصحراوية ولافتات تتضمن شعارات التضامن مع شعبنا ومنددة بنهب ثروات وطننا من طرف المحتل المغربي ومنادية باطلاق سراح السجناء الصحراويين القابعين جورا بالسجون المغربية.

وعقب هذه المشاركة في الاستعراضات توجه وفد من الحركة النيجيرية من اجل تحرير الصحراء الغربية الى مقر سفارة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بابوجا حيث تم استقباله من طرف: ماء العينين الصديق سفير الدولة الصحراوية بجمهورية نيجيريا الاتحادية مرفوقا السيد فظلي لبهيدة السكرتير الاول الذي استلم البيان الرسمي الذي نشرته 20 منظمة نيجيرية من نقابات ومنظمات مجتمع مدني.

ودعا البيان العمال النيجيريين الى عدم السماح للشركات الرأسمالية المتعددة الجنسيات بسرقة الموارد الطبيعية التي هي ملك للشعب الصحراوي وذلك بالتعاون مع المغرب .

وابرز البيان بأن تلك الثروات تمت سرقتها دون موافقة أصحابها ( الشعب الصحراوي ) وخلاف إرادتهم ،مؤكدا أن بعض الشركات الكبرى في نيجيريا تستورد الفوسفات والأسماك ، بصورة غير قانونية.

وطالب البيان من العمال النيجيريين رفض طلب المغرب للانضمام إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا..

للإشارة، اشرف على هذه الاستعراضات الاحتفالية بالعاصمة –ابوجا- نائب الرئيس النيجيري مرفوقا بعدد من أعضاء الحكومة وأعضاء من مجلس الشيوخ والبرلمان والمؤسسات الوطنية النيجيرية.