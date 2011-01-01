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التنسيقية النقابية الكنارية لمساندة الشعب الصحراوي تحمل شعارات منددة بالاحتلال المغربي للصحراء الغربية وسرقة ثرواتها
ساعة واحدة مضت
 
بواسطة المسار العربي / ق.د

شاركت التنسيقية النقابية الكنارية لمساندة الشعب الصحراوي والجالية الصحراوية في المظاهرات العمالية التي شهدتها لاسبالماس بحمل شعارات منددة بالاحتلال المغربي للصحراء الغربية ومنادية بالكف عن استنزاف ونهب ثروات الشعب الصحراوي . وتوجت المظاهرات بمناسبة اليوم العالمي للشغل ببيان موحد لختامي اكد على حق الشعب الصحراوي الثابت في السيادة على ترابه الوطني، منددا بالانتهاكات السافرة لحقوق الانسان بالأراضي المحتلة من الصحراء الغربية. كما دعا البيان الى الكف عن نهب الثروات الطبيعية الصحراوية والتقيد بحكم محكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

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