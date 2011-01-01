تفجير انتحاري يستهدف مقر المفوضية العليا للانتخابات في العاصمة الليبية

بواسطة المسار العربي / ق.د

قتل 7 أشخاص في هجوم شنه مسلحون بينهم انتحاري على مقر اللجنة العليا الانتخابية في العاصمة الليبية طرابلس، حسبما أفادت وكالة "رويترز". ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم المفوضية خالد عمار، قوله: "فجر انتحاري نفسه داخل مقر اللجنة بينما قام آخرون بإضرام النار في جزء من المبنى"، مضيفا أن "الهجوم أسفر عن مقتل سبعة أشخاص، ثلاثة من موظفي اللجنة وأربعة من أفراد قوات الأمن". وأشار عمار إلى أنه فرّ من المبنى مع موظفين آخرين بعد الهجوم، لافتا إلى أن المعتدين دخلوا مكاتب اللجنة وأضرموا النار فيها. ونقلت صحيفة "بوابة الوسط" الليبية عن شهود عيان في موقع الحادث، أن عناصر من تنظيم "داعش" اقتحموا مقر اللجنة العليا للانتخابات وأطلقوا عيارات نارية داخله، مما تسبب في إصابة بعض الحراس. ونقلت الصحيفة عن موظف في المفوضية العليا، قوله إن أحد المسلحين فجّر نفسه بحزام ناسف في الطابق العلوي في مقر المفوضية في حي غوط الشعال، وسط طرابلس. وأضاف أن المهاجم لقي مصرعه على الفور، لافتا إلى أن الطابق الذي حدث فيه التفجير "يحوي أوراقا وملفات وبيانات" تتعلق بالانتخابات.