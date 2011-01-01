Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below...

Powered By 4we-eb

﻿ | الرئيسية | من نحن | اتصل بنا | أعلن معنا

http://elmassar-ar.com/news/themes/rtlarabianew/img/pub.jpg

توقيف أكثر من 100 مشاغب خلال عيد العمال في باريس
ساعة واحدة مضت
 
بواسطة المسار العربي / ق.د

نقلت مصادر إعلامية عن رئيس شرطة العاصمة الفرنسية ميشال دلبيوش، أن الشرطة أوقفت 102 من المشاركين في أعمال الشغب التي تخللت مسيرة عيد العمال في باريس. وذكرت الشرطة أن نحو 1200 ملثم تجمعوا على طريق المسيرة النقابية التي حشدت نحو 20 ألف شخص، ورشقوا الشرطة بالحجارة والزجاجات الحارقة، ما تسبب في حدوث أضرار طالت مطعما ومحل سيارات وماكينة بناء. وأطلق المشاركون في تظاهرة الملثمين، هتافات مثل "الجميع يكرهون الشرطة" و"باريس انهضي". وردت الشرطة بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المشاغبين. وعبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن إدانته الشديدة لما وقع في باريس من شغب، مشيرا إلى أن المسؤولين عن العنف سيتحملون المسؤولية وفق القانون.

عدد القراءات: 1
  • أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
  • نسخة للطباعة نسخة للطباعة
  • نص بسيط نص بسيط

قيم هذا المقال

0

شاهد أيضا في هذا القسم

تواصل معنا

 
Facebook      Twitter      Youtube      assakina.com RSS      اتصل بنا

النشرة الإخبارية

 