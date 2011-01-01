جيرارد ديلوفيو يؤكد رحيله عن البارصا في الموسم المقبل

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

أكد جيرارد ديلوفيو، جناح برشلونة المعار إلى واتفورد، أنه من الصعب أن يعود إلى صفوف النادي الكتالوني في الموسم المقبل عقب انتهاء إعارته في الدوري الإنجليزي الممتاز. ومن المفترض أن يعود ديلوفيو إلى نادي برشلونة بنهاية الموسم، حيث جرت إعاراته إلى واتفورد لمدة 6 شهور خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية. وقال ديلوفيو، في تصريحات لإذاعة "كادينا سير"، لا أعتقد أن الإسباني إرنيستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة يرغب في عودتي، لذلك لن أعود هناك بعد انتهاء الإعارة. وأضاف ديلوفيو: "واتفورد يتمسك ببقائي بعد انتهاء الإعارة، ويعد هذا القرار الأقرب الذي سأتخذه في نهاية الموسم".يذكر أن برشلونة قام بإعادة شراء ديلوفيو من إيفرتون في الصيف الماضي مقابل 12 مليون يورو، وذلك عقب رحيل البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى باريس سان جيرمان. وتقلصت فرص ديلوفيو في المشاركة مع برشلونة هذا الموسم، عقب التعاقد مع البرازيلي فيليبي كوتينيو من صفوف ليفربول مقابل 160 مليون يورو بالمتغيرات