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عقب عروضه القوية أمام البايرن

نافاس: "الريال لا يحتاج لحارس آخر"
35 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

قال كيلور نافاس، حارس مرمى ريال مدريد، إنه أصبح لاعبًا مختلفًا ، معتبرًا أن فريقه لا يحتاج لحارس آخر. جاء ذلك عقب التعادل (2-2) مع بايرن ميونخ، أمس الثلاثاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، لحساب إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ما أطاح بالفريق البافاري خارج البطولة، لخسارته ذهابًا (2-1)، على ميدانه. وارتكب نافاس خطأ تسبب في هدف بايرن، خلال مباراة الذهاب، لكنه قدم عددا من التصديات الرائعة، في لقاء اول امس . وعن ذلك، قال الدولي الكوستاريكي مازحا: "لا يحتاجون لحارس آخر... قصصت شعري، وأصبحت لاعبا مختلفا الآن".وتابع: "داخل النادي يشجعونني دائما.. إذا كان الأمر بيدي، سأجدد عقدي وأنهي مسيرتي في الريال، أشكر كل من يعتقد أن كيلور نافاس، حارس مرمى يستحق اللعب لريال مدريد".

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