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فيلايني يحذر مانشستر يونايتد إذا لم يجدد عقده
36 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

وجه البلجيكي مروان فيلايني، لاعب وسط مانشستر يونايتد، تحذيرا إلى فريقه بأنه في حالة عدم تجديد عقده، فإن الشياطين الحمر سيضطرون إلى التعاقد مع بديل له بمقابل كبير. وقال فيلايني، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية إنه يمضي حاليا الموسم الأخير في عقده مع اليونايتد، مشيرا إلى أن النادي إذا لم يجدد له سيتكلف 40 مليون جنيه إسترليني من أجل التعاقد مع بديل في وسط الملعب. وأضاف: "الجميع يعلم أنه الموسم الأخير في عقدي.. وليس من المفترض أن أطلب التجديد عشر مرات حتى تتم الموافقة". وأكد فيلايني أن هناك عددا من الأندية التي أظهرت اهتماما بالتعاقد معه في الصيف المقبل، ولكنه ينتظر موقف اليونايتد قبل أن يتخذ قراره النهائي.

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