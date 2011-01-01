بلماضي: "لن أرحل عن الدحيل وسأدعم كل المنتخبات العربية في المونديال"

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

أكد أمس التقني الجزائري جمال بلماضي بأنه لن يرحل عن الدحيل القطري والذي نال معه هذا الموسم لقب الدوري وكاس قطر . واستبعد بلماضي فكرة العودة إلى أوروبا وفى هذا الصدد قال :" أوروبا ليست هدفي ، وتركيزي الآن على الدحيل والذي تنتظره تحديات مهمة محليا وآسيويا ".وعن ما رأيه في اللاعب المصري محمد صلاح قال:" أنا سعيد للغاية من أجل صلاح وهو فخر للجميع، للمصريين وللعرب وللمسلمين كلهم فهو مثال وقدوة".وفى الأخير أكد بلماضي بأنه سيدعم كل المنتخبات العربية المشاركة في مونديال روسيا ويتعلق الأمر بكل من تونس والمغرب والسعودية ومصر :" سندعم الفرق العربية المسلمة وأتمنى أن يصلوا لأبعد الأدوار الممكنة، التأهل فقط لكأس العالم صعب للغاية في آسيا وإفريقيا لذلك سنساندهم ونشجعهم بكل قوة ".