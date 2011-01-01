ملال يجدد ثقته في بوزيدي

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

جدد رئيس فريق شبيبة القبائل الشريف ملال ثقته في المدرب يوسف بوزيدي رغم الفشل في التتويج بكاس الجمهورية أمام اتحاد بلعباس. ويريد ملال من وراء هذه الخطوة حماية بوزيدي من الضغط بعد الانتقادات التي طالته عقب الخسارة أمام أبناء المكرة. وقال ملال أن الحظ عاند الشبيبة في النهائي مضيفا أن هدف الفريق الآن هو العمل على إنقاذه من السقوط والبداية بمواجهة الغد أمام شباب قسنطينة. بدوره تحسر قائد الكناري بلكالام على تضييع نهائي الكأس مرجعا ذلك إلى افتقادهم للتركيز .