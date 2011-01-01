الجزائري بلخيثر مهدد بمغادرة الإفريقي التونسي

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

بات الجزائري مختار بلخيثر، مدافع الإفريقي التونسي، مهددا بمغادرة الفريق في نهاية الموسم الحالي، وذلك بسبب تراجع مردوده بشكل كبير خلال الموسم الحالي. واكتفى الظهير الأيمن الجزائري بالمشاركة في 7 مباريات فقط في مختلف المسابقات خلال الموسم الحالي، بإجمالي وقت لعب 546 دقيقة، لم يسجّل أو يصنع خلالها أيّ هدف. ويخوض بلخيثر موسمه الثاني مع نادي العاصمة التونسية . وفشل مختار في استعادة أفضل مستوياته منذ الانتقادات اللاذعة التي طالته من قبل الجماهير الجزائرية في أمم أفريقيا الغابون 2017، إثر ظهوره المخيّب خلال المواجهة الأولى أمام زيمبابوي، التي تسبّب فيها في هدفين. ولم يظهر بلخيثر مع "الخضر" منذ ذلك التاريخ حيث لم يعوّل عليه الإسباني لوكاس ألكاراز ومن بعده المدرب الوطني رابح ماجر في أي مناسبة.