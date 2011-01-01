Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below...

Powered By 4we-eb

﻿ | الرئيسية | من نحن | اتصل بنا | أعلن معنا

http://elmassar-ar.com/news/themes/rtlarabianew/img/pub.jpg

رئيس اتحاد بلعباس بن عياد :

" تتويجنا بالكأس مستحق واستقالتي لا رجعة فيها"
41 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

أكد رئيس نادي اتحاد بلعباس قدور بن عياد أن قرار استقالته من منصبه مع نهاية الموسم الكروي لا رجعة فيه بالرغم من تتويج "المكرة" بلقب كأس الجزائر لكرة القدم 2018, على حساب شبيبة القبائل بنتيجة (2-1). وصرح بن عياد قائلا : "أنا سعيد بهذا التتويج وإحراز الكأس الثانية في تاريخ فريقي , لكن هذا لن يثنيني عن قرار الاستقالة من رئاسة الفريق في نهاية الموسم، سعيت جاهدا لوضع طريقة تسيير عقلانية, رغم المشاكل والصعوبات التي مر بها الفريق وهو ما أتى بثماره بضمان البقاء ونيل الكأس". وواصل الرئيس العباسي حديثه بكل ثقة :"بالرغم من رحيلي في نهاية البطولة, سيواصل اتحاد بلعباس سياسة اللعب على الألقاب بداية من الموسم, بتظافر جهود جميع المساهمين ومجلس إدارة النادي". واعتبر بن عياد الفوز بكأس الجزائر الثانية في سجل الفريق مستحقا , مضيفا أن هذا اللقب يعتبر ردا لكل من شككوا في قدرات الفريق واللاعبين , الذين كانوا حسبه أبطالا فوق الميدان, وحتى الاحتياطين الذين أدوا مباراة كبيرة ضد مولودية الجزائر في البطولة وهو ما حفز التشكيلة لتأدية مباراة في القمة أمام الشبيبة .

عدد القراءات: 1
  • أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
  • نسخة للطباعة نسخة للطباعة
  • نص بسيط نص بسيط

قيم هذا المقال

0

شاهد أيضا في هذا القسم

تواصل معنا

 
Facebook      Twitter      Youtube      assakina.com RSS      اتصل بنا

النشرة الإخبارية

 