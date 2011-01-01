" تتويجنا بالكأس مستحق واستقالتي لا رجعة فيها"

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

أكد رئيس نادي اتحاد بلعباس قدور بن عياد أن قرار استقالته من منصبه مع نهاية الموسم الكروي لا رجعة فيه بالرغم من تتويج "المكرة" بلقب كأس الجزائر لكرة القدم 2018, على حساب شبيبة القبائل بنتيجة (2-1). وصرح بن عياد قائلا : "أنا سعيد بهذا التتويج وإحراز الكأس الثانية في تاريخ فريقي , لكن هذا لن يثنيني عن قرار الاستقالة من رئاسة الفريق في نهاية الموسم، سعيت جاهدا لوضع طريقة تسيير عقلانية, رغم المشاكل والصعوبات التي مر بها الفريق وهو ما أتى بثماره بضمان البقاء ونيل الكأس". وواصل الرئيس العباسي حديثه بكل ثقة :"بالرغم من رحيلي في نهاية البطولة, سيواصل اتحاد بلعباس سياسة اللعب على الألقاب بداية من الموسم, بتظافر جهود جميع المساهمين ومجلس إدارة النادي". واعتبر بن عياد الفوز بكأس الجزائر الثانية في سجل الفريق مستحقا , مضيفا أن هذا اللقب يعتبر ردا لكل من شككوا في قدرات الفريق واللاعبين , الذين كانوا حسبه أبطالا فوق الميدان, وحتى الاحتياطين الذين أدوا مباراة كبيرة ضد مولودية الجزائر في البطولة وهو ما حفز التشكيلة لتأدية مباراة في القمة أمام الشبيبة .