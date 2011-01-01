تخرج 285 مساعد ممرض من المعهد الوطني العالي للتكوين الشبه الطبي بالمدية

بواسطة المسار العربي / محمد.م

شهد المعهد الوطني العالي للتكوين الشبه الطبي بالمدية مراسيم حفل تخرج 285 مساعد ممرض دفعة 2015/2017 بحضور السلطات المحلية والعسكرية على راسهم والي الولاية السيد محمد بوشمة ، حيث تعتبر هاته المبادرة الاولى من نوعها التي تشرف عليها السلطات الولائية منذ افتتاح هذا المعهد سنة 1963 . وفي مستهل هذا النشاط تم الوقوف دقيقة صمت ترحما على ارواح شهداء حادثة سقوط الطائرة العسكرية يوم الاربعاء 11 افريل 2018 بمنطقة بوفاريك ،وقد تم بالمناسبة تكريم الطلبة المتفوقين ومن بين المكرمات نجد الممرضة الشيماء بوشهير المعينة بالمؤسسة الإستشفائية بدائرة عين بوسيف والحائزة على معدل 16.60 والتي تلقت تكوينها بملحقة التكوين الشبه الطبي بهذه الدائرة ، و زميتلها منيرة ختيمة حمدي المعنية بالعيادة المتعددة الخدمات بببوغزول الحاصلة على معدل 16.22 ، والتي تدربت بملحقة التكوين الشبه الطبي بدائرة قصر البخاري،كما تم تسليم مقررات التعيين للطلبة المتخرجين على مستوى مختلف المرافق الصحية ، الامر الذي سيعزز العجز المسجل في مجال مساعدي التمريض خاصة على مستوى قاعات العلاج المتواجدة بالمناطق الحضرية والنائية ، كما سيساهم بشكل كبير في فتح العديد من نقاط المداومة الليلية . هذا وسيتم تخرج دفعة ثانية خلال شهر جوان المقبل تتكون من 132 ممرضا للصحة العمومية في مختلف التخصصات ليصبح العدد الاجمالي للمتخرجين 417 لسنة 2018

مراسيم دفعة 2015/2017