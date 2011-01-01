تهنئة بمناسبة عيد العمال

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بمناسبة عيد العمال 1 ماي يتقدم المكتب البلدي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي لبلدية حسين داي وعلى رأسهم الأمين المكتب البلدي السيد دهواني مقران وممثلاة المرأة للمكتب البلدي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي الاستاذة بلعزوقٌ سليمة و عضو المكتب البلدي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي السيد حاج اعراب حكيم أصالة عن نفسهم و نيابة عن جميع مناضلات و مناضلي الحزب .بأحر التهاني وأطيب الأماني الي سائر عمالنا و بالخصوص لكل عامل جريدة المسار العربي مع تمنياتهم لهم بالنجاح والسعادة في كفاحهم المستمر في سبيل رفاههم و إزدهار الوطن دمتم في خدمة بلدية حسين داي و الجزائر الحبيبة . المجد والخلود لشهدائنا الأبرار