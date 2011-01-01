القيروان التونسية على موعد مع المنبر العربي للشاعرات الشعبيات

بواسطة المسار العربي / م.ح

تستعد مدينة القيروان وحاجب العيون بتونس ابتداء من يوم الاثنين وإلى غاية 04 ماي الجاري لاحتضان فعاليات الطبعة الأولى للمنبر العربي للشاعرات الشعبيات من تنظيم الجمعية التونسية للثقافة الشعبية الفرع الجهوي بالقيروان احتفاء بشهر التراث وبدعم من وزارة الثقافة ومديريتها الجهوية ومجلسها الجهوي بالقيروان حيث تحمل هذه الطبعة اسم الشاعرة الشعبية أم الخير العيساوي . وحسب الشاعرة حليمة بوعلاق رئيسة المنبر فإن هذه الطبعة ستشهد مشاركة مجموعة من المبدعات من 11 دولة عربية على غرار الجزائر ، المغرب ، موريطانيا ، ليبيا ، السودان ، مصر ، الأردن ، فلسطين ، العراق ، سلطنة عمان والبحرين إلى جانب تونس الدولة المنظمة ومن خلال الشاعرات التونسيات على غرار الشاعرة سميرة شمتوري ، وسيلة المولهي ، نجوى بن احمد ، فوزية حرابي وعائشة الجباهي والشاعرات العربيات على غرار الشاعرة شريفة سليم ، فاطمة غول ، جميلة خليفة ، بسمة محمدي ، سويفي خديجة ، بعيجي مرزاقة ، بغدالي الزهرة ، الهام سليمان ، تغريد الزواهرة ، السهيلية بن سالم ، خديجة با ، سبيكة الشحي ، فتحية المير ، إيمان محمد ، دعاء أحمد ، مديحة تاجوري ، شذى الزركاني وسليمة داود . وتتضمّن التظاهرة العديد من المحطات الإبداعية التي تهتم بالثقافة الشعبية بكل تجلياتها من لباس تقليدي وأكلات شعبية وصناعات تقليدية ومعارض للكتاب وقراءات شعرية وندوات علمية وأغاني بدوية وورشات في الشعر الشعبي حول القافية والايقاع في الشعر الشعبي التونسي وجولات سياحية. ففي الجانب الفكري تحاضر الأستاذة الزازية برقزقي عن الشعر الشعبي والهوية الثقافية والدكتور عادل النقاطي عن الصداق القيرواني أما الجانب الموسيقي فتؤثثه سعيدة الهاني إلى جانب عرض الفقرة القيروانية وخرجة على ضفاف سد سيدي سعد بحاجب العيون بإقامة خيمة للشعر الشعبي إلى جانب تكريم عدد من المتميزين من التلاميذ والسيد صالح السباعي أحد رواد الجمعية التونسية للثقافة الشعبية.