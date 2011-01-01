الرئيس بوتفليقة يشيد بنضالات العمال

بواسطة المسار العربي / ق.م

أشاد رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, اليوم, في رسالة له بمناسبة العيد العالمي للشغل, بنضالات العمال عبر مختلف مراحل تاريخ الجزائر الحديث, حيث كانوا في "قلب الثورة التحريرية" ثم "الركيزة و المحرك الأساسين" لبناء الدولة الجزائرية.

و ذكر رئيس الجمهورية في رسالة بمناسبة العيد العالمي للشغل قرأها نيابة عنه وزير الداخلية و الجماعات المحلية و تهيئة الاقليم نورالدين بدوي انه عند ظهور هذه المحطة النضالية في الدول المتقدمة المتمثلة في عيد الشغل "كان عمال الجزائر يعانون مثل بقية شعبنا ويلات الاستعمار المدمر, وطغيان استغلال قدرات بلادنا البشرية والمادية لفائدة الاقتصاد الاستعماري", مضيفا أنه "كان من الطبيعي أن نرى العمال الجزائريين في ديار الغربة أو في أرض الوطن في طليعة الحركة الوطنية المطالبة باستقلال البلاد, وأن تكون شريحة العمال في قلب ثورة نوفمبر المجيد, ثورة المستضعفين لاسترجاع الحقوق كاملة غير منقوصة".

بالمناسبة, حيا رئيس الدولة نضال العمال والعاملات من أجل تحرير الوطن, "عمال كانوا في طليعة ملحمة نوفمبر الخالدة, وقدموا خلالها نصيبا وافرا من التضحيات, وقوافل من الشهداء, كان الشهيد عيسات إيدير رمزا لهم جميعا" و غداة الاستقلال, كان العمال والعاملات "الركيزة والمحرك الأساسيين لبناء الدولة الوطنية", يضيف قائلا لافتا إلى حجم التحديات التي كانت أمام الشعب الجزائري في العشريتين الأوليين للاستقلال كوضع أسس الإدارة الوطنية و الإقدام "بشجاعة وإيمان" على تأميم المحروقات.

و أردف الرئيس بوتفليقة قائلا "صحيح نجحت الجزائر في رفع هذه التحديات بفضل حنكة قيادتها آنذاك المتكونة كلها من مجاهدينا صناع الثورة, بل كان هذا النجاح كذلك وليد تجند وعزم العمال والعاملات خاصة في الظروف الصعبة", مضيفا أن هذه المحطة "تركت دروسا جوهرية نحتاج إلى أن نستلهم منها اليوم الروح الوطنية و التجند الصادق لرفع التحدي أيا كان".

كما نوه الرئيس بوتفليقة ببقاء العمال أوفياء لنفس هذه القيم "عندما نادى الواجب الوطني إلى الحفاظ على الجمهورية ومكتسباتها وعلى الاستقلال الوطني" خلال العشرية السوداء.

و تابع في نفس السياق قائلا "وأغتنم هذه الفرصة لأنحني أمام الأرواح الطاهرة لشهداء الواجب الوطني أيام المأساة الوطنية والصمود من أجل بقاء الجزائر ويعتبر الشهيد عبد الحق بن حمودة أحد الرموز الكبرى لهؤلاء الوطنيين الذين قدموا أرواحهم فداء للجزائر".

و في السياق أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة امس بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للشغل على مواصلة الدولة لمسيرة التنمية التي تشهدها البلاد في السنوات الأخيرة, وتمسكها بمبادئ سياستها الاجتماعية بالرغم من الصعوبات المالية التي تواجهها.

وأوضح رئيس الجمهورية في بأن "مسار البناء الوطني الذي انطلقنا فيه منذ استعادة السلم والأمني يواجه منذ بضع سنوات آثار تقلبات الاقتصاد العالمي وانهيار أسعار النفط, آثارا قلصت من قدرات الدولة المالية آثارا تذكرنا كذلك بتبعيتنا المفرطة للمحروقات إلى يومنا هذا".

وأمام هذه الأوضاع يضيف الرئيس بوتفليقة "حرصت على عدم وقف مسارنا التنموي أو التراجع عنه وعلى التمسك بمبادئ سياستنا الاجتماعية".

وفي سياق حديثه عن الانجازات التنموية التي حققتها الجزائر طوال السنوات الأخيرة شدد الرئيس على ضرورة تسجيل ثمار التقدم الاقتصادي والاجتماعي الذي بلغته البلاد في هذه الفترة و"توزيعها على مجتمعنا انطلاقا من تمسكنا بنمط الدولة الاجتماعية".

وذكر في هذا الإطار بـ "الدعم الكبير لكلفة العديد من الاحتياجات الأولية والخدمات الاجتماعية والذي يقدر في مختلف أشكاله بأكثر من 30 مليار دولار سنويا" تضاف إلى جهود الدولة في مجال استحداث مناصب الشغل وتحسين ظروف الحياة في مجال السكن والتعليم والرعاية الصحية.

و تستمر الدولة بالرغم من الصعوبات في الانفاق في المجال الاجتماعي والثقافي وفي إنجاز الهياكل القاعدية والسكنات وفي تحفيز الاستثمارات بامتيازات هامة على حساب مداخيل الخزينة العمومية يؤكد الرئيس, الذي نوه بالقدرات الاقتصادية للبلاد و"التي تحتاج منا المزيد من الاصلاحات وعقلنة مناهجنا وتجنيد قدراتنا" غير ان المصاعب المالية أصبحت من جهة اخرى تشكل "حافزا للمزيد من الارشاد والحوكمة والترشيد في النفقات العمومية " حسب الرئيس الذي أكد أنه "حريص كل الحرص على ذلك".

ودعا بوتفليقة إلى "تفجير أوسع لقدرات بلادنا الاقتصادية في جميع القطاعات لتعزيز ظروف حياة شعبنا ولاكتساب حق بلادنا في المبادلات الاقتصادية الدولية وتقليص تبعية الجزائر للمحروقات".

الرئيس بدافع عن انجازات الجزائر خلال العشريتين الأخيرتين

أكد رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, امس, أن الجزائر حققت إنجازات خلال العشريتين الأخيرتين في جميع المجالات السياسية و الاجتماعية "لا يمكن التنكر لها" .

و أوضح رئيس الجمهورية, في رسالة له بمناسبة العيد العالمي للشغل قرأها نيابة عنه وزير الداخلية و الجماعات المحلية و تهيئة الاقليم نورالدين بدوي , "لا يمكن لأحد مهما بلغ به الإجحاف والجحود أن يتنكر لكل ما أنجزته الجزائر خلال العشريتين الأخيرتين في جميع المجالات التنموية والإصلاحية".

و اشار الرئيس بوتفليقة أنه في المجال السياسي, "تعزز نظامنا الديمقراطي التعددي وترقية الحقوق والحريات, تعززا توج بالتعديل الدستوري لسنة 2016", مضيفا أنه في المجال الاجتماعي, تداركت الجزائر "كل ما تراكم فيها من تأخرات جراء الأزمات المتعددة الأشكال".

في هذا السياق, ذكر بإنجاز الملايين من السكنات والتغلب "بقدر معتبر" على البطالة التي تراجعت فيه عن المستوى "الرهيب" الذي كانت عليه في بداية هذا القرن, مؤكدا أن الدولة مستمرة في بذل الجهد لتحسين النتائج في هذا المجال.

كما لفت الرئيس بوتفليقة إلى تقدم الجزائر في مجال التربية والتعليم, وفي الخدمات الاجتماعية, وكذا في رفع مستوى معيشة السكان, وتعزيز الطبقة المتوسطة.

أما في المجال الاقتصادي, "سجلت بلادنا خلال العشريتين الأخيرتين قفزة نوعية في تحسين قدراتنا الفلاحية, وفي ظهور مئات الآلاف من المؤسسات المتوسطة, وفي دعم هياكلنا القاعدية وفي ارتفاع الدخل العام للبلاد, وجراء نمو اقتصادي متنام حتى وإن كانت نسبته غير كافية", يقول رئيس الدولة الذي أبرز أن هذه الإنجازات التي صنعتها الجزائر طوال السنوات الأخيرة "يعود الفضل فيها بالدرجة الأولى لعمالنا وعاملاتنا في الورشات وفي المزارع وفي المكاتب, وبجميع مواقع البناء والتشييد". و أردف قائلا "كما يجب كذلك أن نسجل ثمار التقدم الاقتصادي والاجتماعي الذي بلغته الجزائر طوال السنوات الأخيرة وتوزع على مجتمعنا انطلاقا من تمسكنا بنمط الدولة الاجتماعية", مشيرا إلى أنه إضافة إلى خلق مناصب الشغل وتحسين ظروف الحياة في مجال السكن, والتعليم والرعاية الصحية, "تسهر الدولة كذلك على دعم كبير لكلفة العديد من الاحتياجات الأولية والخدمات الاجتماعية, دعم يقدر في مختلف أشكاله بأكثر من 30 مليار دولار سنويا".