الدراسة ستستمر الى غاية نهاية 30 جوان المقبل

بواسطة المسار العربي / ل.ش

أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط أن نهاية السنة الدراسية ستكون في 30 جوان المقبل داعية التلاميذ و الاساتذة الى الالتزام بالحضور الى الأقسام الى غاية هذا التاريخ. و أوضحت بن غبريط في تصريح للصحافة على هامش الندوة الوطنية حول الامتحانات المدرسية الوطنية ان "التلاميذ و الاساتذة ملزمون بالحضور الى الاقسام الى غاية نهاية السنة الدراسية اي 30 جوان المقبل " مشيرة الى ان السنة الدراسية تبدأ في شهر سبتمبر و تنتهي في شهر يونيو وهذا "امر طبيعي" تقره القوانين المنظمة للقطاع لا سيما القانون التوجيهي للتربية الوطنية. و شددت على ضرورة توسيع النشاطات الثقافية للتلاميذ الى غاية نهاية شهر جوان من خلال مشاركتهم في بعض النشاطات كالمسرح على وجه الخصوص نظرا للدور الذي يلعبه في خدمة الجانب التعليمي للتلميذ ورفع قدراته في التعبير و امكاناته اللغوية الى جانب بعض الالعاب كالشطرنج الذي يساهم في تطوير قدراته الذهنية. و عن تاريخ انطلاق الإمتحانات المدرسية اكدت بن غبريط انها مفتوحة و ترجع الى اختيار المؤسسة سواء بإجرائها قبل الرزنامة الرسمية أو بعدها مشيرة الى ان امتحانات الطور الابتدائي ستنطلق على سبيل المثال في 10 جوان.