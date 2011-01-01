وزارة العدل تعلن عن تاريخ اجراء الاختبارات الكتابية للمسابقة الوطنية للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة الموثق

بواسطة المسار العربي / ل.ش

أعلنت وزارة العدل أن تاريخ إجراء الاختبارات الكتابية للمسابقة الوطنية للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة الموثق قد حدد ليوم الخميس 28 جوان 2018. وأشارت الوزارة في بيان لها أنه "يمكن للمترشحين البالغين من العمر 25 سنة عند تاريخ إجراء هذا الامتحان المولودون قبل 29 جوان 2018 التسجيل للمشاركة في المسابقة". وكانت وزارة العدل قد أعلنت عن تنظيم مسابقة وطنية للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة الموثق وذلك في حدود 1500 منصب مفتوح, ودعت الأشخاص الراغبين في المشاركة إلى إيداع ملفاتهم على مستوى المجالس القضائية لمقر إقامتهم. ويشترط في المسابقة أن يكون المشارك حاملا لشهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة معادلة لها وأن يبلغ من العمر 25 سنة على الأقل, وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية, مع العلم ان طلب المشاركة في المسابقة يتم تحميله من الموقع الإلكتروني لوزارة العدل. ويجب على المترشح ايداع ملف ترشحه شخصيا في أجل أقصاه 20 يوما من تاريخ الإعلان عن المسابقة في المواقع الالكترونية لوزارة العدل والمجالس القضائية وفي الصحف الوطنية, ويسلم للمترشح عند ايداع ملف ترشحه, وثيقة واحدة بعنوان وصل ايداع الملف واستدعاء يتضمن مكان اجراء المسابقة.