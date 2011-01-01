بن غبريط تنفي أي نية لحذف سورة الاخلاص من المناهج التربوية

بواسطة المسار العربي / ل.ش

نفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، وجود أي نية لحذف سورة الإخلاص من المناهج التربوية، كما يتم الترويج له عبر مواقع التواصل الإجتماعي. وقالت الوزيرة في تصريحات للتلفزيون العمومي، امس الاول أن الإشاعات هي نتيجة “لعدم الفهم والتأويل الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي”، وأضافت “كل هذا كذب على كذب”. وقالت بن غبريط ردا على الذين ينشرون الإشاعة دون تمحيص: ” يجب أن نأخذه بعين الاعتبار قبل التعليق على شيئ خاطئ من البداية أن نأخذه بتحفظ”. كما وجهت بن غبريط رسالة إلى الصحافيين جاء فيها “ندائي لرجال ونساء الصحافة مهما كانت تخصصاتهم أننا مستعدون للإجابة عن كل سؤال لأننا نحترم الصحافة ونريد أن يعتمد كل ما يكتب أو يقال على مبدأ حقيقة” كما وجهت رسالة إلى المجتمع الجزائري بالقول “أطمئن المجتمع انه ليس شخص واحد يأخذ على عاتقه تغيير أو إدماج داخل الكتب المدرسية أو المناهج التربوية”. ومنذ أيام اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص اشاعات تتحدث عن حذف سورة الإخلاص من المناهج التربوية، وهو ما نفته الوزيرة بن غبريت