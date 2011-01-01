الان غيغر يقترب من العودة لوفاق سطيف

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

بات المدرب السويسري ألان غيغر، قريبًا من العودة إلى أحضان وفاق سطيف، عقب رحيل المدرب عبد الحق بن شيخة. وكان عبد الحق بن شيخة قد استقال من تدريب وفاق سطيف، عقب الخسارة برباعية من بارادو، ليخلفه مليك زرقان بصفة مؤقتة. وتلقى المدرب السويسري دعوة من طرف رئيس وفاق سطيف، حسن حمار، للقدوم إلى الجزائر وتوقيع العقد. وبعد إعلان المدرب عبد الحق بن شيخة رغبته في مغادرة النادي، دخل وفاق سطيف في رحلة بحث عن مدرب يكون قادرًا على إعادة الفريق إلى منصات التتويج بداية من الموسم المقبل. وسبق للسويسري ألان غيغر (57 سنة)، أن درب النسر الأسود مرتين خلال موسم 2011-2012، حين فاز بلقبي الدوري وكأس الجزائر، كما دربه عام 2016 لفترة وجيزة.