الناحية الأولى تتوج بالكأس العسكرية

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

سلم أمس الوزير الأول أحمد أويحيى الكأس للاعب إبراهيم الصيد، قائد فريق قيادة الناحية العسكرية الأولى المتوج بالطبعة الـ46 لكأس الجزائر العسكرية لكرة القدم بعد فوزه على مدرسة تقنيات المعتمدية بالبليدة بنتيجة 5-0 (الشوط الأول 2-0)، في نهائي الطبعة الـ46 الذي احتضنه ملعب 5 جويلية الاولمبي. وسجل أهداف فريق قيادة الناحية العسكرية الأولى كل من علي اسماعيل (22، 68)، الهادي محمد (33)، نشمة زين الدين (72 ) وأورابي أحمد (79 ). وكان فريق الناحية العسكرية الأولى قد نجح في التتويج بلقب بطولة كرة القدم العسكرية لموسم 2017-2018. وتعد هذه الثنائية الثانية من نوعها على التوالي لفريق قيادة الناحية العسكرية الأولى بعد أن حقق الكأس والبطولة في الموسم الفارط .