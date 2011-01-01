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النهائي لعب بشبابيك مغلقة
16 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

شهد اللقاء حضورا كبيرا من طرف أنصار الفريقين والذين صنوا صورا جميلة في المدرجات وهو ما أعطى نكهة إضافية للنهائي والذي لعب بشبابيك مغلقة.

 

 

أبواب الملعب فتحت على الساعة  07:30 صباحا  

شهد أنصار الفريقين حضورهم  أمام الملعب في الساعات الأولى من صباح أمس وسط تنظيم مُحكم من رجال الأمن  وفتحت أبواب الملعب بداية من الساعة 07:30 صباحا.

دقيقة صمت ترحما على شهداء الطائرة العسكرية

قام الفريقين بدقيقة صمت ترحما على شهداء الطائرة العسكرية  في لفتة أثارت استحسان الجميع.

 

 

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