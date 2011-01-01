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الشريف الوزاني يسجد ،يذرف الدموع ويصرح :

" التتويج مستحق واشكر اللاعبين والأنصار "
26 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

سجد مدرب فريق اتحاد بلعباس الشريف الوزاني بعد نهاية المباراة أمام شبيبة القبائل كما ذرف الدموع وهو ما يدل على الضغط الرهيب الذي كان عليه وعلى لاعبيه قبل النهائي. ونشير أن هذه الكأس هي الأولى لشريف الوزاني كمدرب بعدما تحصل عليها ثلاث مرات كلاعب مع مولودية وهران. وعبر شريف الوزاني عن سعادته بهذا التتويج ،مضيفا أن الانجاز ساهم فيه الجميع . وأضاف :" اشكر اللاعبين والأنصار على دعمهم المطلق لنا ".. وختم:" أهدي التتويج لوالدي المرحوم ولوالدتي أيضا".

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