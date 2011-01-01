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إثر غرق قاربهم

وفاة 15 حراقا بوهران
34 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي /

لقي 15 مرشحا للهجرة السرية مصرعهم ،الأحد 29 أفريل، إثر غرق القارب الذي كان يقلهم في عرض البحر برأس فلكون ببلدية عين الترك بوهران، حسبما أفادت به مصالح الحماية المدنية التي أشارت الى إنقاذ 19 آخرين في هذه المحاولة للهجرة. وقد يكون سوء الأحوال الجوية التي شهدتها المنطقة سببا في غرق القارب الذي كان على متنه 34 شخصا كانوا يحاولون الهجرة بصفة غير شرعية إلى اسبانيا . وقد سمح تدخل عناصر حرس السواحل والحماية المدنية بإنقاذ 19 حراقا من موت محقق والذين تم نقلهم إلى مستشفى عين الترك.

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