شبيبة القبائل - اتحاد بلعباس بعد غدا بملعب 5 جويلية الأولمبي على الساعة 16:00 "الكناري "لمعانقة السادسة و"أبناء المكرة " لخطف الثانية

بواسطة المسار العربي /ايت عمار محمد

يلتقي بعد غدا فريقا شبيبة القبائل و اتحاد بلعباس في نهائي الطبعة ال54 من منافسة كأس الجمهورية في مقابلة واعدة سيكون ملعب 5 جويلية الأولمبي مسرحا له. وسيجرى هذا النهائي وسط إجراءات وتعزيزات أمنية مشددة تفاديا لحدوث انزلاقات قد تفسد هذا العرس الكروي الوطني . وسخرت المديرية العامة للأمن الوطني كل الإمكانيات البشرية و المادية اللازمة لتأمين النهائي ، من خلال تجنيد تعداد شرطي من مختلف الرتب تمّ توزيعه داخل وخارج الملعب و محيطه. ويدخل "الكناري" هذا النهائي رقم 11 وعينه على معانقة الكأس السادسة في تاريخه ،بينما يلعب البلعباسيون ببساطة النهائي الثاني في تاريخهم آملا في تكرار إنجاز عام 1991 أمام نفس المنافس عندما فاز عليه بثنائية نظيفة . وشاءت الصدفة أن يعيش الفريقان موسما جد صعب في البطولة حيث لا زالا حسابيا مهددين بالسقوط, رغم أن خرجتهما الأخيرة في البطولة تكللت بفوز ثمين أبعدهما من منطقة الخطر. و سيشهد النهائي حربا تكتيكية كبيرة على خط التماس بين يوسف بوزيدي مدرب شبيبة القبائل و الشريف الوزاني مدرب بلعباس . كما سيعرف اللقاء حضور شخصيات رياضية وسياسية مرموقة وهو ما يعطى نكهة اضافية للمباراة والتي ستلعب تحت حضور جمهور قياسي .