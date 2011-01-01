لويزة حنون تنتقد اويحي و تصف نهجه بالانقلابي

بواسطة المسار العربي / ل.ش

كشفت لويزة حنون الامينة العامة لحزب العمال أن حملة الحزب لجمع التوقيعات من أجل إنتخاب مجلس تأسيسي حصلت لحد الساعة 100 ألف توقيع. وقالت لويزة حنون أن هدف جمع مليون و500 ألف توقيع غير محدد الآجال لكن حزب العمال يعمل على الوصول إلى أهدافه مع نهاية السنة الجارية مذكرة أن حملة جمع التوقيعات من أجل سحب قانون المحروقات بلغت مليون و200 ألف توقيع وفي المقابل ربطت حملتها الجديدة بالانتخابات الرئاسية معتبرة الذهاب إلى الرئاسيات في ظلل النظام الحالي بمثابة مغامرة كما قالت بخصوص غياب دعم المبادرة من قبل أطراف سياسية أخرى غير حزب العمال أن هناك شخصيات وقعت على العريضة وشخصيات أخرى تساندها لكنها لم توقع…” وعن حظوظ الرد الايجابي من الرئيس بوتفليقة، قالت “عندما يطرح علينا المواطنون السؤال، هل يرد الرئيس نقول لهم كلما كان إنخراطكم أكبر كلما كانت حظوظ النجاح أوفر…” وإنتقدت لويزة حنون في حوار لموقع كل شيء عن الجزائر التفاؤل الذي ظهر به الوزير الأول أحمد أويحيى في الفترة الأخيرة، قائلة “الوزير الأول لم يتحدث عن 12500 مليار دينار من الضرائب غير المحصلة إلى غاية 2016 ولم يتحدث عن قروض البنوك التي لم تسدد كما إعتبرت الوزير الأول قدم أرقاما بخصوص طباعة الأوراق النقدية لكنه لم يقل الحقيقة واصفة نهج أويحيى الاقتصادي نهجا إنقلابيا وعن سؤال حول ما إذا كان خطاب أويحي التفاؤلي نابع من الطموحات الرئاسية المنسوبة له، لم تستبعد لويزة حنون ذلك قائلة “هذا ممكن وربما يريد إيهام الجزائريين أنه حقق معجزات في ظرف أشهر قليلة لكن كل هذا حدث في رأسه فقط ولا شيئ تغير في وضع الجزائر بين بداية تعيينه واليوم” أما عن مسؤولية بوتفليقة في الوضع الذي تتحدث عنه، فقالت لويزة حنون أنها “واثقة أن الرئيس ليس على علم بمرسوم 7 مارس مثلا ويجهل مضمون مشروع قانون الصحة ولا يعلم أنه أفرغ مجانية العلاج من محتواها…” داعية إلى سحب هذا المشروع كلية لأنه “يعود للقرون الوسطى وغير قابل للاصلاح”.