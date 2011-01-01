انطلاق أشغال ملتقى الشهيد الخليل سيد أمحمد للقيادات الكشفية بولاية السمارة

بواسطة المسار العربي / ق.د

أشرف عضو الأمانة الوطنية مسؤول أمانة التنظيم السياسي السيد حمة سلامة ، على افتتاح الملتقى الوطني للقيادات الكشفية ملتقى الشهيد الخليل سيد أمحمد المنعقد بولاية السمارة تحت شعار "استماتة وعطاء إخلاصا لعهد الشهداء" بحضور عضو الأمانة الوطنية والي ولاية السمارة السيد عبدة الشيخ وعدد من ممثلي المؤسسات الوطنية. الملتقى الذي تشرف عليه منظمة الكشافة والطفولة ، ركز خلاله مسؤول أمانة التنظيم السياسي على الدور الجوهري الذي تلعبه الكشافة خدمة للوطن والمجتمع ، مثمنا جهود المنظمة في تربية وتكوين الأجيال وتأهيلها لتكون قادرة على ريادة العمل الشباني والتطوعي الهادف إلى تقوية التنظيم السياسي من خلال المساهمات والمبادرات النيرة التي تقوم بها المنظمة ، مؤكدا دعمه للقيادة الجديدة لمنظمة الكشافة واستعداد التنظيم السياسي لمساعدتها على إنجاح برامجها. ويشهد الحدث تنشيط محاضرات في عدة مجالات تأطيرية وتكوينية موجهة لقيادات الكشافة المشاركين من جميع الولايات على مدى يومين ، وسيختتم الملتقى بمنبر تضامني مع جماهير شعبنا بالمناطق المحتلة والمعتقلين السياسيين الصحراويين بسجون الاحتلال المغربي. كما ستنشط محاضرة حول تجربة الكشافة الإسلامية الجزائرية ولاية تندوف نموذجا ، تقدمها الملحقة الكشفية لولاية تندوف.