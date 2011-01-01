ترامب يهدد بتعطيل الحكومة إن لم تمرر له مشروع جدار المكسيك

بواسطة المسار العربي / ق.د

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونغرس بتعطيل عمل الحكومة الاتحادية وعدم المصادقة على ميزانيتها في سبتمبر المقبل، إن لم تخصص قدرا أكبر من التمويل لبناء الجدار الفاصل مع المكسيك. وقال ترامب أمام تجمع حاشد في ميشيغان، السبت: "تشييد الجدار بدأ ولدينا 1.6 مليار دولار. سنأتي مرة أخرى في الـ28 من سبتمبر، وإذا لم نحقق أمن حدودنا لن يكون أمامنا خيار آخر، وسنغلق البلد لأننا نحتاج لتأمين الحدود". ولفت إلى أن قدوم المئات من المهاجرين من أمريكا الوسطى في "قوافل" جرارة إلى الولايات المتحدة، يعد أحد الأسباب الرئيسية التي تحتم تعزيز أمن الحدود. وصادق ترامب الشهر الماضي على ميزانية الحكومة بواقع 1.3 تريليون دولار بما يكفي لتسيير الحكومة أعمالها وتنفيذ التزاماتها حتى نهاية سبتمبر القادم. ومن غير المرجح أن يدعم أعضاء الحزب الجمهوري المنتمي له ترامب، أي وقف لنشاط الحكومة قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر القادم. يذكر أن ترامب، وقع في يناير أمرا تنفيذيا ببناء جدار على طول الحدود الأمريكية المكسيكية يصر على أن تدفع المكسيك كلفة بنائه، وهو ما ترفضه الأخيرة.