غلق 16 مؤسسة صناعية بالعاصمة

بواسطة المسار العربي / ا.م

أصدرت ولاية الجزائر مؤخرا قرارات بالغلق مست 16مؤسسة صناعية "خدماتية" بالمنطقة الصناعية الشرقية لولاية الجزائر وذلك لكونها لم تتزود بمحطات معالجة أولية للسوائل السامة التي يتم تفريغها بوادي الحراش وبحيرة الرغاية ،حسبما أكده الأحد قويدر درويش المدير الولائي للبيئة.

و صرح درويش في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن مصالح ولاية الجزائر قامت مؤخرا بإصدار وتنفيذ قرارات تتعلق بغلق زهاء 16 من الوحدات الصناعية ذات طابع خدماتي (تشحيم وصيانة السيارات ..الخ ) تتواجد على مستوى المنطقة الصناعية الرغاية و الرويبة شرق العاصمة)، حيث تم سد منافذ قنوات صرف مخلفات مياهها المستعملة السامة وغير المعالجة لوقف تدفقها وتفريغها داخل شبكة القنوات التي تصب بكل من وادي الحراش و بحيرة الرغاية.

ويأتي هذا القرار لدفع مالكي هذه الوحدات لاقتناء محطات تطهير وتصفية السوائل السامة والخطيرة وذلك في إطار قوانين حماية البيئة والمياه .

و ذكر مدير البيئة لولاية الجزائر بالقوانين الجزائرية في مجال الحفاظ على البيئة و "إلزامية" إنشاء جميع المؤسسات المولدة للنفايات و السوائل الصناعية الملوثة لأنظمة للمعالجة الأولية، مضيفا التشريع "واضح" في هذا الشأن

و أن كل الوحدات الصناعية المولدة للسوائل الصناعية الملوثة "يجب أن تتزود بأنظمة لمعالجة الأولية و إلا سيتم غلقها".

وفي هذا السياق أشار إلى الأخطار التي قد تنجم عن السوائل الصناعية السامة، مشيرا الى أن السوائل الصناعية التي تصب من دون معالجة في الأنهار و الوديان تتكون من معادن ثقيلة و مواد سامة أخرى تلحق أضرار بالحيوانات و النباتات و مياه البحار و صحة الإنسان.

من أكد من جهة أخرى على أن العديد من تلك المؤسسات الصناعية التي تم اتخاذ إجراءات الغلق بحقها اقتنت محطات تصفية أولية وتم إعادة فتحها فيما لا تزال أخرى مغلقة، مبرزا أن مؤسسة المياه و التطهير للجزائر "سيال" و شركة "نفطال"

التزمتا بتقديم كافة الخبرات لمرافقة المؤسسات المعنية في عملية تركيب وتشغيل محطات التطهير واسترجاع المياه الملوثة.

وسيتم نقل تلك المياه الملوثة من مخلفات الوحدات المعنية بالغلق داخل شاحنات وصهاريج ومعالجتها بالمحطات المخصصة للتصفية.

و أوضح درويش أن اللجنة الفرعية المعنية بمحاربة التلوث الصناعي و التي انطلق عملها في مارس 2014 قد أنجزت أزيد من 900 زيارة ميدانية للمؤسسات المعنية بولاية الجزائر لدفعهم لإنشاء محطات التصفية ، كما توجد حاليا 10 محطات قيد الإنجاز و 57 محطة في طور الدراسة تعهدت بإنجاز واقتناء التجهيزات الخاصة بمحطات التصفية.