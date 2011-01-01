حي 20 أوت بشوفالي يتحول إلى مفرغة عمومية

بواسطة المسار العربي / احمد.ب

يطالب سك أن حي 20 أوت بشوفالي السلطات المحلية بالتدخل العاجل بغية النظر في مطالبهم وشكاويهم المرفوعة منذ مايقارب السنة للسلطات المحلية لبلدية دالي إبراهيم ودائرة الشراقة،غير أن هذه الشكاوي بقيت حبيسة الأدراج وبقيت معاناة السكان متواصلة على مستوى العمارات الخمس،وللإشارة فكل عمارة من العمارات بها مايقارال32 عائلة،كما يعاني سكان هذه العمارات ذات الطوابق التسع من مشكل انعدام المصعد الكهربائي ما أدى إلى صعوبة كبيرة بالنسبة للشيوخ والأطفال المتمدرسين من النزول والصعود،ضف إلى هذا المشكل هناك مشكل آخر لايقل أهمية عن ماتم ذكره والمتمثل في الانعدام التام للحاويات الخاصة بالنفايات المنزلية الآمر الذي حول ساحة الحي إلى مفرغة عمومية في ظل غياب عمال النظافة وهو ما أدى إلى انتشار الأمراض لدى الأطفال وكبار السن الذين يعانون من الحساسية،ومازاد الطين بله أن الحي لم يستفيد من مساحة خضراء للعب الأطفال،كما يعتبر الحي من بين الأحياء المتضررة من الزلزال الأخير الذي العاصمة في السنوات القليلة الماضية،وقد قامت مصالح البلدية بترميم بعض التشققات وهو ماوصفه السكان بعملية البريكولاج مما حتم عليهم إعادة الترميم من أموالهم الخاصة. من جهة أخرى استغرب السكان من قيام بعض العائلات بالاستيلاء على الأقبية في ظل غياب مراقبين،وعليه يطالب سكان الحي تدخل الوالي لحل هذه المعضلة وهذا بعد أن فشل مراقبو ديوان الترقية والتسيير العقاري في فرض القانون على هذه العائلات التي استولت على الأقبية.