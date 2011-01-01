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المحادثات جارية بين البلدين لتوقيع العقود

حافلات الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية ستصدر قريبا للكونغو الديمقراطية
17 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي / ق.إ

أعلن وزير الصناعة يوسف يوسفي عن تصدير الحافلات المصنوعة من قبل الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية (أسانفيي) قريبا إلى الكونغو الديمقراطية. يوسف يوسفي إلتقى بنائب وزير الخارجية الكونغولي ليونارد أوكيتوندو امس في إطار زيارته للجزائر وعلى هامش هذا اللقاء صرح يوسفي أنه تطرق مع ضيفه لإمكانية تصدير العديد من المنتوجات الجزائرية إلى الكونغو الديمقراطية وأضاف يوسفي بالمحادثات جارية لتوقيع عقود لتصدير حافلات الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية من الحجم الصغير والكبير كما أشار الوزير للمنتوجات الكهرومنزلية وقال هناك إمكانية لايصالها إلى سوق الكونغو الديمقراطية كذلك لأنها ذات نوعية جيدة وسيحل وفد إقتصادي من الكونغو الديمقراطية قريبا بالجزائر لتجسيد هذه المحادثات في الواقع الملموس.

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