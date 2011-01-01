2247 وحدة سكنية موجهة للجالية

بواسطة المسار العربي / م.و

واصل وزير السكن والعمران والمدينة ،عبد الوحيد تمار، ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي،امس زيارتهما إلى فرنسا حيث من المقرر أن يلتقيا بالجالية الجزائرية بمدينة ليون لشرح الإجراءات المتخذة في قطاعي السكن والعمل لصالح هذه الشريحة الهامة من الجزائريين. وكان تمار قد أعلن بباريس انه من بين 2247 سكنا موجها للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج تم تسجيل 16 ألف مكتتبا عبر 24 ولاية في إطار العملية الأولى وأوضح في هذا الإطار أنه تم تسجيل إقبال كبير للجالية مؤكدا أن الوصاية ستتابع الملف أول بأول. من جهته أكد زمالي على أهمية اللقاء مع أفراد الجالية للنظر في انشغالاتهم موضحا أن رئيس الجمهورية ،عبد العزيز بوتفليقة، قد أعطى تعليمات بتكييف الأجهزة الموجودة في مجال انشاء المؤسسات خاصة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب "اونساج" والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة "كناك" مع احتياجات الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج.