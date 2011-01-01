ذا فويس.. حسين بن حاج يؤدي “عيشة” ويتأهل إلى النصف النهائي

بواسطة المسار العربي / أ.م

تأهل “حسين بن حاج” المشترك الجزائري في برنامج The Voice أم بي س، السبت 28 أفريل ، إلى الدور النصف النهائي ضمن فريق حماقي، بعد أن اختاره الجمهور بالتصويت، تتويجا لأدائه أغنية “عيشة” للشاب خالد في العرض المباشر الرابع. وهذه المرة الثالثة التي يصوت فيها الجمهور على صوت حسين رقم 44، بعد أن استطاع أن يكتسب طبقة واسعة بأدائه، صوته وحضوره في كل مرة. وتأهل رفقة حسين بن حاج المشترك المغربي عصام سرحان بعد أن اختاره حماقي للمواصلة، مقصيا بذلك المشتركة المغربية شيماء عبد العزيز. تجدر الإشارة أن الموسيقى التي رافقت حسين بن حاج خلال تأديته أغنية عيشة لم ترقى إلى صوته، ولا إلى مستوى هذه القطعة العالمية، فلو كانت الموسيقى وفق ما تتطلبه “عيشة” لكن النتيجة أحسن وأفضل على مسرح ذو فويس بأداء ابن الجزائر.