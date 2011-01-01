Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below...

Powered By 4we-eb

﻿ | الرئيسية | من نحن | اتصل بنا | أعلن معنا

http://elmassar-ar.com/news/themes/rtlarabianew/img/pub.jpg

دعم إسباني لملف استضافة المغرب لمونديال 2026
ساعة واحدة مضت
 
بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

أعلن خوسيه لويس رودريجيز ثاباتيرو، رئيس الحكومة الإسبانية الأسبق، عن دعم ملف ترشح المغرب لاستضافة نهائيات كأس العالم 2026، مؤكدا سعيه بقوة لحصول البلد العربي على حق تنظيم الحدث الكروي الأضخم. وأشار السياسي الإسباني إلى أن تنظيم مونديال 2026 سيكون إنجازا كبيرا للمغرب. وقال: "أقولها علانية إنني أدعم ملف ترشح المغرب للمونديال، المغرب بلد يشهد تطورا كبيرا وإصلاحات، كما يمتلك جماهير عاشقة لكرة القدم، الجميع يمكن أن يذهب إلى هناك للاستمتاع بالمونديال".وأضاف بأن ترشح البلد العربي سيكون له أثر إيجابي على إسبانيا، نظرا للتقارب الجغرافي بين البلدين، والذي سيسمح للإسبان بإمكانية متابعة البطولة في المغرب. وبسؤاله حول موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تنظيم مونديال 2026 ، أجاب: "أختلف تماما مع ترامب، وبشكل خاص في هذه النقطة".وكان ترامب وجه تحذيرا ضمنيا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" للدول التي لا تدعم ملف الترشح المشترك بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، والذي ينافس المغرب على الفوز بهذا الشرف. وسيعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن الملف الفائز بتنظيم مونديال 2026 في 13 وان المقبل بالعاصمة الروسية "موسكو".

عدد القراءات: 1
  • أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
  • نسخة للطباعة نسخة للطباعة
  • نص بسيط نص بسيط

قيم هذا المقال

0

شاهد أيضا في هذا القسم

تواصل معنا

 
Facebook      Twitter      Youtube      assakina.com RSS      اتصل بنا

النشرة الإخبارية

 