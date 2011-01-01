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رئيس مولودية وهران الأسبوع المقبل بالمغرب للتفاوض مع الزاكي
ساعة واحدة مضت
 
بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

كشفت أمس تقارير صحفية مغربية ان فريق مولودية وهران دخل على الخط للتعاقد مع التقني المغربي بادو الزاكي بداية من الموسم المقبل خلفا للتقنى التونسي معز بوعكاز . وقال أحمد بلحاج، رئيس مولودية وهران الجزائري، في تصريح لـ"هسبورت"، أنه عُرِض عليه التعاقد مع الإطار المغربي بادو الزاكي للإشراف على تدريب المجموعة خلال الموسم المقبل، إلا أنه لم يتم التوصّل إلى اتفاق نهائي بعد بين الطرفين. وأضاف أنه سينتقل الأسبوع المقبل إلى المغرب، لمجالسة الزاكي، ومناقشة العرض الذي سيتم تقديمه له، مردفا: "سنعقد جلسة مع الزاكي، لمناقشة بنود العقد، من راتب شهري، والأهداف المسطرة خصوصا وأن الفريق يلعب على واجهة إفريقية.. أتمنى أن لا نضيع الوقت في المفاوضات، لأنني مقتنع به مدربا ونرغب في التعاقد معه".

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